Москва, 2 октября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Информацию об иностранных наемниках, которые участвуют в боях на стороне ВСУ, проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом 2 октября сообщает ведомство.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Председатель СК РФ дал поручение Главному военному следственному управлению СК РФ проверить информацию следственным путем и осуществить сбор необходимых доказательств», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, наемники из Румынии, Польши и других европейских стран участвуют в преступных действиях ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку еще два снаряда калибра 155 мм.