Анкара, 2 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции, которые нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической группировкой) на 140 км вглубь территории Ирака, уничтожили 23 боевика. Об этом 2 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ведомстве отметили, что вооруженные силы Турции задействовали боевые самолеты, самолеты-заправщики, самолет раннего предупреждения и контроля, а также беспилотники.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита на границу с Ираком заявил, что ВС Турции начали уничтожать объекты РПК вдали от государственной границы Ирака.