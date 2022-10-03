3 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова вице-премьера РФ о том, что за выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этим проектам.

Тимур Кондратьев, , 00:05 — REGNUM Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этим проектам, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Северный поток — 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Новак перечислил предполагаемых исполнителей диверсии, среди которых оказались Соединённые Штаты Америки, Польша, а также киевский неонацистский режим. Всех их объединяет одно: они были крайне недовольны существованием газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в связи с чем прилагали массу усилий для прекращения их функционирования.

«Это США сказали европейцам, мол, газа нет и не будет, и мимоходом устроили экологическую катастрофу. Воду метаном можно стерилизовать не хуже, чем хлоркой. Вокруг Дании в море больше ничего не живет и жить не будет», — считает Низа К.

Многие пользователи считают, что тут даже думать не надо, ведь главным выгодополучателем от диверсии стали США. Но нашлись и те, кто подозревают в организации подрыва британские спецслужбы.

«Мелкобританцев тоже исключать нельзя, хотя поляки немцев больше всех ненавидят», — поделился своим мнением Александр Г.

Некоторые комментаторы уверены, что после вывода из строя газопроводов для Европы наступают очень тёмные времена.

«А ведь впереди ещё зима! А газ Европа начала расходовать в день больше, чем закачивает. Будут зимой в квартирах в снежки играть, чтобы согреться», — подметила Нина С.

Часть людей полагает, что от поиска виновника российские власти вряд ли перейдут к наказанию непосредственного автора диверсии на трубопроводах.

«Да хватит уже обсуждать, кто заинтересован. Наш народ больше волнует, ответим ли мы жёстко на это или опять выразим своё возмущение и передвинем назад красные линии, которые наши враги не то что переступили, а попросту растоптали», — пишет Алексей Б.

«При этом ничего конкретного так и не сказал. Может, Америка, а может, и не Америка. Может, будем как-то отвечать, а может, и не будем. Всё им разбираться надо, очень сложная и неоднозначная ситуация. Ай-яй-яй. Что тут непонятного? Так трудно догадаться, кто это сделал?» — спрашивает Мария В.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что нынешние российские элиты никогда не решатся поднять руку на американцев, даже если те позволяют себе взрывать российские газопроводы.

«Новак делает грозное лицо, но и эту пилюлю проглотит, как и все остальные. А что он может сделать, кроме гримасы? Ничего. Так что надо просто молчать», — считает Людмила Л.

«Пока что наши власти никак не отвечали на агрессию со стороны Запада. Спецоперация сопровождалась бесконечными жестами доброй воли, перегруппировками и неравнозначными обменами, чтобы угодить Великобритании. В этот раз тоже ничего не будет. Проглотят», — уверен Максим К.

Нашлись и те, для кого отдушиной является мысль, что Запад, оторвавшись от России, в итоге начнёт вариться в собственном соку с неприятными для него последствиями.

«Нужно оставить этих тварей один на один друг с другом, без России. Не думаю, что ждать придётся долго. Они друг другу глотки быстро перегрызут», — убеждена Низа К.

Напомним, 2 октября вице-премьер Александр Новак заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этим проектам.