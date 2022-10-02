Дамаск, 2 октября 2022, 22:39 — REGNUM Террористы «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
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