Дамаск, 2 октября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Террористы «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — сообщил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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