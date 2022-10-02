Жирона, Испания, , 22:35 — REGNUM 2 октября «Реал Сосьедад» в матче седьмого тура испанской Примеры 2022/23 одержал победу над «Жироной» со счетом 5:3. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипал де Монтиливи».

Забитыми мячами в составе «Реал Сосьедада» отметились Александер Серлот (8’ Такефуса Кубо, 42’ Мартин Субименди), Брайс Мендес (66’), Мартин Субименди (71’ Микель Мерино) и Такефуса Кубо (85’ Александер Серлот). Голы «Жироны» забили Родриго Рикельме Рече (23’ Алеш Гарся), Арнау Мартинес (27’ Бернардо Эспиноса) и Валентин Кастельянос (48’ Ману Вальехо).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Луис Мартинес Серрато и Иван Эрнандес Рамос.

Стартовые составы команд:

«Жирона»: Карлос, Эспиноса, Гутьеррес, Мартинес (Коуту, 79’), Хуанпе (Фернандес, 76’), Буэно, Гарсия (Уренья, 79’), Рече, Ромеу, Кастельянос, Вальехо (Эррера, 54’).

«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо (Гевара, 83’), МУньос, Горосабель (Сола, 55’), Пачеко, Субименди, Мерино, Сильва (Туррентес, 83’), Мендес, Кубо (Наварро, 88’), Серлот (Фернандес, 88’).