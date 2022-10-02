Берлин, 2 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Информация о том, что в МИД Германии вызван посол России в стране Сергей Нечаев, соответствует действительности. Об этом 2 октября сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Мы подтверждаем», — сказал источник во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве не уточнили, когда именно дипломат должен туда прибыть.

Напомним, 2 октября агентство DPA со ссылкой на источники в МИД Германии сообщило, что ведомство вызвало посла России Сергея Нечаева.