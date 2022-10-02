Уагадугу, 2 октября 2022, 22:24 — REGNUM Возглавивший группу сместивших главу правительства Буркина-Фасо военных капитан Ибрагим Траоре будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента. Об этом 2 октября сообщает национальная вещательная компания RTB.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.
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