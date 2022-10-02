Уагадугу, 2 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Возглавивший группу сместивших главу правительства Буркина-Фасо военных капитан Ибрагим Траоре будет управлять страной до принесения присяги в качестве президента. Об этом 2 октября сообщает национальная вещательная компания RTB.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

«Глава «Патриотического движения за сохранение и восстановление» (MPSR) капитан Ибраим Траоре отвечает за текущее управление государством до принесения присяги в качестве президента Фасо», — передает RTB.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.

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