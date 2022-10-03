Тимур Кондратьев, 3 октября 2022, 00:03 — REGNUM Данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым после опустошения подземных хранилищ газа в Бельгии отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля 2022 года превысил закачку, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Винсент Ван Гог. Копающая крестьянка. 1885
Винсент Ван Гог. Копающая крестьянка. 1885

Статистика показывает, что темпы заполнения подземных хранилищ газа опустились до минус 0,51 процентного пункта за день. И это несмотря даже на то, что 16 из 18 европейских стран, в которых есть хранилища, продолжают закачку, показатель всё равно перешёл в минус, поскольку подземные хранилища в Бельгии были практически полностью опустошены. Тем не менее в ассоциации уверяют, что имеющиеся на сегодняшний день данные неокончательные и могут измениться, не уточнив при этом в какую сторону.

«Русофобия нынче дорого стоит», — отметил Дмитрий Д.

Многие пользователи считают, что именно такого развития событий стоило ожидать, ведь Евросоюзу попросту неоткуда брать природный газ в необходимых объёмах.

«Это, кстати, уже печальные события для Европы, если они не могут закачивать больше. Думаю, там не просто так сейчас в кафе при свечах сидят. Газ иссякает слишком стремительно. Государства сейчас только лишь на притеснении простых людей выдерживают, но и этого в будущем им не хватит, особенно зимой», — пишет Лиля З.

Некоторые комментаторы отмечают, что после диверсии на «Северных потоках» европейцам стоит быть начеку, ведь из строя могут выйти и подземные хранилища.

«Пусть они теперь газ вёдрами черпают с Балтийского моря, который им США своей диверсией устроили», — отметил Rurik V.

«А если эти хранилища вдруг начнут взлетать на воздух?» — задаётся вопросом пользователь «Русский Царь».

Подземное хранилище природного газа
Подземное хранилище природного газа
Chmee2

«Что будет, если эти хранилища взорвутся? Как «Северный поток», к примеру? Европейцы переживут или уже всё для них будет кончено?» — интересуется Алексей Н.

Часть людей полагает, что Европу ведут на убой, поскольку Америке нужно устранить своего главного конкурента.

«Европейцы сами себе вырыли яму, подчиняясь Штатам. А как народ выступать начал, то вообще уничтожили всю надежду на тепло, взорвав трубопроводы, прибрав к себе ещё и всю металлургию и машиностроение, т. к. это весьма энергоёмкая промышленность, а Штаты обеспечили себя этими ресурсами. Даже мы им продаём их, а они покупают у нас, штампуя теперь любые снаряды и ракеты пачками», — подметил пользователь Котяра.

Нашлись и те, кто уверен, что газа в любом случае хватит для европейских чиновников, а вот простым жителям придётся понести серьёзные издержки.

«Задолбали эти газовые войны. Никто из правительств и чинуш ни одной страны ни холодным, ни голодным не останется. Все будут сытыми и в тепле, а вот страдать будут простые люди, причём со всех сторон», — уверена Наталья В.

Напомним, 2 октября стали известны данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым после опустошения подземных хранилищ газа в Бельгии отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля 2022 года превысил закачку.