3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили ситуацию в Евросоюзе, где подземные газовые хранилища начали пустеть, поскольку их пополнение более не поспевает за расходом.

Тимур Кондратьев, , 00:03 — REGNUM Данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым после опустошения подземных хранилищ газа в Бельгии отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля 2022 года превысил закачку, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Винсент Ван Гог. Копающая крестьянка. 1885

Статистика показывает, что темпы заполнения подземных хранилищ газа опустились до минус 0,51 процентного пункта за день. И это несмотря даже на то, что 16 из 18 европейских стран, в которых есть хранилища, продолжают закачку, показатель всё равно перешёл в минус, поскольку подземные хранилища в Бельгии были практически полностью опустошены. Тем не менее в ассоциации уверяют, что имеющиеся на сегодняшний день данные неокончательные и могут измениться, не уточнив при этом в какую сторону.

«Русофобия нынче дорого стоит», — отметил Дмитрий Д.

Многие пользователи считают, что именно такого развития событий стоило ожидать, ведь Евросоюзу попросту неоткуда брать природный газ в необходимых объёмах.

«Это, кстати, уже печальные события для Европы, если они не могут закачивать больше. Думаю, там не просто так сейчас в кафе при свечах сидят. Газ иссякает слишком стремительно. Государства сейчас только лишь на притеснении простых людей выдерживают, но и этого в будущем им не хватит, особенно зимой», — пишет Лиля З.

Некоторые комментаторы отмечают, что после диверсии на «Северных потоках» европейцам стоит быть начеку, ведь из строя могут выйти и подземные хранилища.

«Пусть они теперь газ вёдрами черпают с Балтийского моря, который им США своей диверсией устроили», — отметил Rurik V.

«А если эти хранилища вдруг начнут взлетать на воздух?» — задаётся вопросом пользователь «Русский Царь».

Подземное хранилище природного газа Chmee2

«Что будет, если эти хранилища взорвутся? Как «Северный поток», к примеру? Европейцы переживут или уже всё для них будет кончено?» — интересуется Алексей Н.

Часть людей полагает, что Европу ведут на убой, поскольку Америке нужно устранить своего главного конкурента.

«Европейцы сами себе вырыли яму, подчиняясь Штатам. А как народ выступать начал, то вообще уничтожили всю надежду на тепло, взорвав трубопроводы, прибрав к себе ещё и всю металлургию и машиностроение, т. к. это весьма энергоёмкая промышленность, а Штаты обеспечили себя этими ресурсами. Даже мы им продаём их, а они покупают у нас, штампуя теперь любые снаряды и ракеты пачками», — подметил пользователь Котяра.

Нашлись и те, кто уверен, что газа в любом случае хватит для европейских чиновников, а вот простым жителям придётся понести серьёзные издержки.

«Задолбали эти газовые войны. Никто из правительств и чинуш ни одной страны ни холодным, ни голодным не останется. Все будут сытыми и в тепле, а вот страдать будут простые люди, причём со всех сторон», — уверена Наталья В.

Напомним, 2 октября стали известны данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым после опустошения подземных хранилищ газа в Бельгии отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля 2022 года превысил закачку.