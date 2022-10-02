Лондон, 2 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Великобритании в результате самой сильной в истории королевства вспышки птичьего гриппа были уничтожены более 3 млн птиц. Об этом 2 октября передает телеканал Sky News со ссылкой на Национальный союз фермеров.

Птичий грипп

Отмечается, что птичий грипп был обнаружен в 155 районах по всей Великобритании.

«Это риск. Если, например, птичий грипп коснется индеек, это может вызвать массовое уничтожение, что может привести к реальным проблемам с цепочками поставок в преддверии Рождества», — рассказал телеканалу председатель совета NFU по птицеводству Джеймс Моттерсхед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее префектура Эндр и Луара во Франции объявила о забое около 36 000 домашних птиц после обнаружения вспышки «высокопатогенного» птичьего гриппа.

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