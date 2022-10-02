Москва, 2 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Провести дегазификацию Европы до конца предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Государственная дума РФ Андрей Гурулёв

«Если англосаксы решили дегазифицировать Европу, то надо помочь, это нам даст хороший эффект. Нельзя допустить того, что Северный поток взорвали, а какая-то поганая труба из Норвегии в Польшу будет работать, так не пойдёт», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках», СВР продолжает собирать факты.