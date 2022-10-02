Нижний Новгород, 2 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. 2 октября московский «Спартак» в матче 11-го тура Мир Российской премьер-лиги сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Пари НН». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

Первый мяч на 37-й минуте встречи забил 27-летний полузащитник Мамаду Майга — 1:0. На экваторе второго тайма форвард сборной Ямайки Шамар Николсон восстановил равновесие в счете — 1:1. Через девять минут Квинси Промес ударом с пенальти впервые вывел «красно-белых» вперед — 2:1.

Составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Набиуллин (Кротов, 90’), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга, Милсон, Михайлов, Рыбчинский (Юлдошев, 61’), Сулейманов (Янсане, 66’).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Мевля, Хлусевич, Денисов (Классен, 67’), Зиньковский (Маслов, 80’), Пруцев, Умяров (Литвинов, 46’), Зобнин, Промес, Николсон (Мелешин, 90’).

«Спартак», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 12 очками располагается на десятой позиции.