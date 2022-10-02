В Новой Каховке снова сработала система противовоздушной обороны
Новая Каховка, Херсонская область, 2 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Российская система ПВО сработала 2 октября в пятый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале.
Mil.ru
Запуск ракеты ПВО
«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Третья… Работает ПВО: семь воздушных взрывов».
Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли удар по газопроводу в регионе.