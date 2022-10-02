Минск, 2 октября 2022, 21:38 — REGNUM Россия и Белоруссия научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, «споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя — купить дешевле».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Москве главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.
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