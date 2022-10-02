Минск, , 21:38 — REGNUM Россия и Белоруссия научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

«Тот почерк работы над 28 союзными программами — для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу» — сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, «споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя — купить дешевле».

«Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат — важное достояние дня сегодняшнего», — заключил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Москве главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.

Читайте также: Белоруссия и Россия согласовали транзит белорусских грузов через РФ