Минск, 2 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Тот почерк работы над 28 союзными программами — для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу», — сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, «споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя — купить дешевле».

«Всё это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат — важное достояние дня сегодняшнего», — заключил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Москве главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.

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