Донецк, , 21:31 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:22 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли из артиллерии Каштановое.