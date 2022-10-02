Лондон, , 21:27 — REGNUM В Великобритании в ближайшее время появятся специальные корабли, которые будут задействованы для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом 2 октября заявил в Бирмингеме министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступивший на съезде правящей Консервативной партии.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, до конца года Великобритания приобретет два корабля за рубежом.

«Мы (власти Великобритании) взяли на себя обязательство… обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с министром обороны киевского режима Алексеем Резниковым в Киеве.