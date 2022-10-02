Лондон, 2 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Великобритании в ближайшее время появятся специальные корабли, которые будут задействованы для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом 2 октября заявил в Бирмингеме министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступивший на съезде правящей Консервативной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его словам, до конца года Великобритания приобретет два корабля за рубежом.

«Мы (власти Великобритании) взяли на себя обязательство… обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с министром обороны киевского режима Алексеем Резниковым в Киеве.