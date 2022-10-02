Ереван, 2 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Филипом Рикером вопросы, связанные с карабахским урегулированием и армяно-азербайджанскими отношениями. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахской проблемы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе встречи Мирзоян «представил подробности недавней военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность принятия международными партнерами четких шагов по устранению ее последствий».