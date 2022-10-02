2 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») о том, что в Государственную думу внесён законопроект, который предполагает отмену отсрочки от частичной мобилизации для парламентариев, если они изъявят такое желание.

Артур Савин, , 21:31 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия») о том, что в Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в специальной военной операции на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Милонов утверждает, что нынешнее законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, но это является проблемой для тех, кто хочет стать добровольцем. Если депутат уедет на фронт участвовать в спецоперации, то он не сможет посещать заседания, за что его накажут.

«Хорошая новость! А то они так рвутся, а им отказывают!» — пишет Евгений С.

Многие пользователи отметили, что с депутатами всё ясно — у них есть бронь. Но куда же подевались все депутатские дети, которые, как и все остальные граждане России, подлежат частичной мобилизации?

«Это всё хорошо, конечно, но где новости, что наша «элита своих детей или родственников на мобилизацию отправила? Ведь у сынков депутатских нет брони от призыва», — указывает Сергей Д.

«Что значит «если захотят»? Почему депутаты наравне с нашими мужчинами не призываются? Они должны первые показывать пример и первыми идти в военкомат! А получается, что эти господа неприкасаемые, как и их дети, очевидно», — подметила Наталья С.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже если такой законопроект примут, то всё равно среди парламентариев на фронте окажутся лишь единицы, в то время как все остальные найдут веское обоснование невозможности нахождения в рядах Вооружённых сил России.

«А я уж почти поверила. А там всего лишь по желанию», — отметила Гюзель Х.

«Можно подумать, что кто-нибудь поедет. Ни один депутатский сынок на спецоперацию не поехал, так о чём мы говорим?» — удивляется Роман Г.

Депутаты Госдумы Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«И примут его по окончанию мобилизации, либо годных не найдется. Либо же вообще не примут, что намного более вероятно», — поделился своим мнением Иван И.

Часть людей сомневаются, что такой законопроект вообще пройдёт стадию обсуждения, ведь депутаты не привыкли принимать законы, которые идут в разрез с их интересами.

«Я думаю, только самые недалёкие это схавают и начнут восторгаться этими «патриотами», которым обстоятельства не позволяют продемонстрировать свой патриотизм», — считает Ilya K.

«Это не прозрение или жест доброй воли. Надо просто власти кинуть кость народу, чтоб не возмущался. Реальный эффект при такой системе будет нулевой. Депутаты не поедут на фронт, хоть ты десять таких законов прими», — уверен Leff K.

Нашлись и те, кто уверен, что наличие высших должностных лиц на линии фронта кардинальным образом изменит ход войны, развернув его в позитивную для нашей страны сторону.

«Всех депутатов, министров, генералов и их сыновей прямо на передовую, чтобы они посмотрели, как это — в меньшинстве без связи и боекомплекта орды нацистов сдерживать. Может быть, тогда у нас на фронте появится всё, о чём нам рассказывали по телевизору? С каждого депутата по «Армате», — написал Никита В.

Напомним, 2 октября депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что в Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в специальной военной операции на территории бывшей УССР.