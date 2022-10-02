Грозный, , 21:10 — REGNUM 2 октября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над московским «Динамо» со счетом 2:1.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Антон Швец (22’ Лечи Садулаев) и Лечи Садулев (43’ Мирослав Богосавац). Единственный гол «Динамо» на 90+4-й минуте встречи забил российский нападающий Ярослав Гладышев после передачи Арсена Захаряна.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Швец, Уциев, Быстров (Семенов, 74’), Бериша (Трошечкин, 74’), Камилов, Садулаев, Олейников (Харин, 64’), Тимофеев, Конате (Ильин, 81’).

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маришаль, Лаксальт (Скопинцев, 73’), Нгамалё (Лесовой, 80’), Норманн (Тюкавин, 46’), Грулев (Гладышев, 72’), Захарян, Фомин, Смолов.