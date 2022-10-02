София, , 21:06 — REGNUM На внеочередных парламентских выборах в Болгарии победу одерживает партия бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова ГЕРБ, сообщило 2 октября издание Sofia Globe со ссылкой на данные экзитпола.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, коалиция партий ГЕРБ и «Союз демократических сил» набирает 25,5% голосов. Далее идет партия ушедшего в отставку премьер-министра Кирила Петкова «Продолжаем перемены» с 19,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате спецоперации, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны, по подозрению в подкупе избирателей в преддверии парламентских выборов были задержаны сотни человек.

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