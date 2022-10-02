Сараево, 2 октября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах, сообщает 2 октября пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Босния и Герцеговина

Результаты станут известны после полуночи, окончательные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены к 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боснии и Герцеговине прошли выборы трех членов президиума страны, президента Республики Сербской, органов центральной власти и муниципалитетов.