Донецк, 2 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка на запрещённой противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток», которые разбрасывают боевики ВСУ, подорвался мужчина. Об этом 2 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«В дачном кооперативе «Садовод» на сброшенной… боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранение получил мужчина 1941 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.