Москва, 2 октября 2022, 20:38 — REGNUM Роскосмос продолжает мониторить из космоса утечки газа из «Северных потоков», сообщатся 2 октября в телеграм-канале госкорпорации.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»
«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сообщили в госкорпорации.

На опубликованных фотографиях видны Балтийское море и следы от утечки газа.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».

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