Москва, 2 октября 2022, 20:38 — REGNUM Роскосмос продолжает мониторить из космоса утечки газа из «Северных потоков», сообщатся 2 октября в телеграм-канале госкорпорации.
На опубликованных фотографиях видны Балтийское море и следы от утечки газа.
Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».
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