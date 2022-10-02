Москва, , 20:38 — REGNUM Роскосмос продолжает мониторить из космоса утечки газа из «Северных потоков», сообщатся 2 октября в телеграм-канале госкорпорации.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сообщили в госкорпорации.

На опубликованных фотографиях видны Балтийское море и следы от утечки газа.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».

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