Москва, 2 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Роскосмос продолжает мониторить из космоса утечки газа из «Северных потоков», сообщается 2 октября в телеграм-канале госкорпорации.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сообщили в госкорпорации.

На опубликованных фотографиях видны Балтийское море и следы от утечки газа.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».

Читайте также: Новак назвал заинтересованные в диверсии на «Северных потоках» страны