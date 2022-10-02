Санкт-Петербург, 2 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. 25-летний бразильский фланговый нападающий Малком с оценкой 9.27 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Зенит» — «Ростов».

Fc-zenit.ru Малком

В матче с «желто-синими» Малком отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и совершил две успешные обводки и один удачный отбор. Точность передач бразильца составила 78%.

В текущем сезоне на счету Малкома 12 (7+5) очков по системе гол+пас в 11-ти матчах за «Зенит» в рамках Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

За «Зенит» Малком выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.