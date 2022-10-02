Донецк, 2 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:50 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм; 19:55 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Каштановое из артиллерии.