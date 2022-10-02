США намерены выделять Киеву ежемесячно $1,5 млрд
Вашингтон, 2 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд, сообщает 2 октября Bloomberg со ссылкой на источники.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
Отмечается, что США намерены выделять указанную сумму ежемесячно на протяжении всего конфликта.
Кроме того, администрация президента США провела переговоры с представителями ЕС и настояла на том, чтобы страны сообщества нарастили помощь киевскому режиму.
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