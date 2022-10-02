Мелитополь, 2 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Выезд с территории бывшей УССР в освобожденную часть Запорожской области заблокировал киевский режим. Об этом 2 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через КПП», — сказал Рогов.

По его словам, тысячи людей хотят покинуть территорию, подконтрольную киевскому режиму.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что число погибших в результате обстрела киевских боевиков по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек.