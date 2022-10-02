Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан вечером 2 октября произошел инцидент со стрельбой, сообщает пресс-служба армии Израиля.

Gaetano Virgallito Израиль

«Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус», — сообщили в пресс-службе.

Подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный обстрелял автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан в Израиле.

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