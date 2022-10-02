Минобороны РФ: мобилизованные проходят подготовку в тыловых районах СВО
Москва, 2 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Подразделения, в состав которых входят мобилизованные и добровольцы, проходят подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Подразделения закрепляют практические навыки ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности, уточнили в Минобороны.