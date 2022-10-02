Москва, 2 октября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В России в ходе специальной военной операции «что-то получится» через два месяца, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«У нас что-то получится только через 2 месяца. Что делать 2 месяца? Надо сесть в стратегическую оборону, конкретно зарыться, закопаться с привлечением всей инженерной техники, в том числе гражданской: экскаваторы, бульдозеры. Надо сделать несколько рубежей, чтобы мы могли нормально обороняться, а не как на Балаклее — один рубеж был», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Надо в кучу собрать все подразделения, чтобы армия имела свои дивизии, чтоб они были полнокровные, рассуждает парламентарий.

«Нам надо накопить оружие, промышленность тоже имеет пределы. Надо провести стратегическую операцию по нанесению поражения критически важным объектам, это обязательное условие. С 1 ноября максимальная эффективность будет у этого действия», — предполагает парламентарий.

«К первому ноября получим сформированные части, но, чтобы полк отправить в сторону фронта, например, из Читы, на это потребуется 20−25 дней. На фронте все эти силы сосредоточатся к 1 декабря, если оптимистично смотреть», — рассуждает депутат Госдумы.