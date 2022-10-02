Рим, 2 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах «Северный поток». Об этом 2 октября заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«На повестке дня — прояснение ситуации с диверсией на «Северном потоке». Начнут с диверсий и перейдут к обсуждению войны», — заявил он в эфире телеканала Rai3.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках».

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