Донецк, , 19:28 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами.