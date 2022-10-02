Москва, 2 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Специальная военная операция будет долгой, будут новые волны мобилизации, ожидает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Война долгая. Надо понимать, что волны мобилизации ещё могут быть», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что база мобилизационного развертывания за предыдущие годы была уничтожена, но её надо создать заново, чтобы не бить шишки.

«У нас не должно быть сомнений, что мы можем нормально людей обеспечивать всем, чтобы они не заказывали сами себе бронежилеты в интернет-магазинах», — подчеркнул парламентарий.

Нужно организовывать нормально взаимодействие и управление, чтобы группировка работала совместно со своими армиями, дивизиями, полками, батальонами, подразделениями Росгвардии, полицией, местными властями, со всеми, кто находится на передовой и поддержке в тылу, указал он.

«Должны быть чёткие не группировки, а фронты, где командующий будет иметь полноту власти и решений в своей зоне ответственности. Между фронтами взаимодействие осуществляет генштаб. К сожалению, сегодня система даёт сбои, она неактуальна», — констатировал Гурулёв.