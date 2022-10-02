Новая Каховка, Херсонская область, 2 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области нанесли боевики ВСУ. Об этом 2 октября сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале.

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«В Новой Каховке работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в Минобороны России сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбито восемь беспилотников ВСУ.