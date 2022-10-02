Грозный, , 19:22 — REGNUM 2 октября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Ризван Уциев, Лечи Садулаев, Марат Быстров, Антон Швец, Владислав Камилов, Иван Олейников, Артем Тимофеев, Мохамед Конате, Бернард Бериша.

«Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Саба Сазонов, Николас Маричаль, Диего Лаксальт, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Муми Нгамале, Вячеслав Глуев, Федор Смолов, Арсен Захарян.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Евгений Турбин.