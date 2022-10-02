Берлин, , 19:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева, сообщает 2 октября агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

Германия Petra B. Fritz

Отмечается, что правительство ФРГ таким образом отреагировало на воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как отмечается в сообщении, российского посла ожидают в МИД Германии «в самое ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в российскую систему органов государственной власти с момента их воссоединения с Россией.

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