Минск, 2 октября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Соболезнование главе Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией в Маланге выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге, которая привела к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в Маланге на стадионе произошло ЧП. Число жертв давки превысило 170 человек.