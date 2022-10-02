Баку, , 19:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление МИД Армении, обвинив Ереван в лицемерии.

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Ранее в сети распространились кадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. В связи с этим МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан.

«Заявление МИД Армении от 2 октября, в котором утверждается о совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц», — сообщили в МИД Азербайджана.

Там также добавили, что в отличие от Еревана, Баку «серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями».

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