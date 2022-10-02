Вашингтон, 2 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможна ли процедура ускоренного вступления Киева в альянс, передает NBC.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

«НАТО придерживается политики открытых дверей. Каждая страна, включая, конечно, [Киев], имеет право выбирать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Столтенберг добавил, что любое решение о членстве должно быть принято консенсусом всеми 30 союзными странами альянса.

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