Москва, , 18:49 — REGNUM Новые территории войдут в состав России в границах, существовавших в день их образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, это следует из внесенных в Госдуму на ратификацию договоров с ЛНР, ДНР, Херсонской и запорожской областями.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

ДНР и ЛНР входят в состав России в границах, установленных в 2014 году.

Граница ЛНР, сопряженная с территорией иностранного государства, будет государственной границей РФ.

Госдума обсудит договоры на заседании 3 октября, Совфед — 4 октября.

Предлагается ратифицировать внесенные президентом России Владимиром Путиным договоры между Российской Федерацией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанные в городе Москве 30 сентября 2022 года.

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