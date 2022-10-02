Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал победу над «Ростовом». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Малком (14’ Клаудиньо), Вендел (65’ Иван Сергеев) и Далер Кузяев (77’ Малком). Единственный гол «Ростова» на 47-й минуте встречи забил форвард сборной России Николай Комличенко после передачи Александра Сильянова.

Стоит отметить, что это поражение стало для «Ростова» первым в сезоне в рамках РПЛ. На данный момент «желто-синие» с шестью победами и 22-мя набранными очками занимают третье место в турнирной таблице. «Зенит», набрав 29 очков, располагается на первой позиции.