Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов бьет пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Никита Гойло, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Илья Агапов, Дмитрий Стоцкий, Эльмир Набиуллин, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Милсон, Мамаду Майга, Тимур Сулейманов.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Миха Мевля, Даниил Хлусевич, Данил Денисов, Роман Зобнин, Данила Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Шамар Николсон, Квинси Промес.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Максим Ковалев. Резервный арбитр — Артем Чистяков.