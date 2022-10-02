Донецк, , 18:42 — REGNUM Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:37 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Новобахмутовке в ДНР еще 10 мин калибра 120 мм.