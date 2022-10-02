Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Киевский режим может рассчитывать на поддержку со стороны США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

«Мы (власти США) продолжим оказывать… [киевскому режиму] поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции заявил, что США продолжат переговоры с союзниками по вопросу дальнейшей поставки вооружений киевскому режиму.