Нью-Йорк, США, 2 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Киевский режим может рассчитывать на поддержку со стороны США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

«Мы (власти США) продолжим оказывать… [киевскому режиму] поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции заявил, что США продолжат переговоры с союзниками по вопросу дальнейшей поставки вооружений киевскому режиму.