2 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что принятие киевского режима в НАТО поддержали девять стран.

Оксана Переможенко, , 18:49 — REGNUM Принятие киевского режима в НАТО поддержали девять стран. Об этом 2 октября со ссылкой на соответствующий документ сообщает пресс-служба польского президента.

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Так, членство киевского режима в Североатлантическом альянсе поддержали: Польша, Румыния, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Северная Македония, Черногория и Словакия.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники указали на то, что часть указанных стран, которые входят в ЕС, являются дотационными, а также, что указанные страны «ничего из себя не представляют». Иные добавили, что киевский режим не может быть принят в НАТО.

«Вот и следующие цели», — отреагировал Artem.

«Они вдевятером на одну нормальную страну едва тянут», — добавила Наталия.

«Все эти страны-подписанты сидят на содержании ЕС…» — с сарказмом призвал Le Magicien.

«Они понимают, что все не проголосуют, вот и показывают, что они прям так серьёзны в своих намерениях, но по факту все эти страны ничего из себя не представляют», — отметил Space.

«А они свой устав читали? Не принимаются страны с проблемными территориями. Так, что путь в НАТО…» — пишет Vitaly G.

«Это не страны, а шавки», — добавила Irina.

Голос хозяина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Внушительный список. Главное, очень влияющий на судьбы мира», — с сарказмом комментирует Tatiana.

«Немцы уже 100 раз пожалели, что взяли этих крикунов, часть из которых еще и на дотации ЕС живут в ЕС. Самая крупная — Польша. Вот у кого имперские амбиции», — добавила Ирина.

«Черногория. 620 тысяч населения, почти 60% ВВП приходится на туризм. Только вдуматься: не промышленность, не сельское хозяйство, а туризм, то есть ничего не производящая страна. В целом на сферу услуг приходится почти 70% ВВП — занавес!» — задумалась Анна П.

«Все бывшие и настоящие содержанки… Тогда гавкали на Запад, сейчас морды на восток повернули», — добавил Михаил.

«Одни пешки. Главари все где? Германия где?» — недоумевает Dina E.

«Эти страны побегут в первых рядах «защищать» [киевский режим] от России? Что-то я в этом сомневаюсь», — задумался Mironychev M.

«Надо обязательно взять на карандаш, когда с [бывш. УССР] закончим, пусть в очередь становятся», — пишет Viktor H.

«Вот они, лизоблюды США», — подытожил один из участников обсуждения.